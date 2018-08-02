أونر تطلق "وحش الألعاب" المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة أونر العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، هاتف Honor Play الذي يعدّ أول جهاز ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة الموجهة للألعاب، ليحقق ثورة في سرعة الألعاب والتجربة الترفيهية المرتبطة بها، وقد صمم جهاز Honor Play باستخدام تقنيات "تيربو جي بي يو" المتطورة للمعالجة الرسومية، والتي منحت الهاتف لقب "وحش الألعاب" إلى جانب تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع العديد من الشركاء في قطاع الألعاب مثل PUBG MOBILE و Asphalt 9 لتحسين مزايا الجهاز والتجربة الشخصية.

وبفضل وحدة جي بي يو تيربو، يضمن جهاز Honor Play سرعات عالية ويعالج المشاكل الشائعة في الأداء والتي تسبب الانزعاج عند ممارسة الألعاب الإلكترونية عبر الأجهزة المتحركة، فتقنية جي بي يو تيربو تستفيد من الحلول المبتكرة للتكامل بين البرمجيات والأجهزة، مما يعزز إمكانات المعالجة الرسومية بشكل هائل ويرفع متوسط سرعة إطارات العرض إلى أعلى معدل ممكن.

ترتفع كفاءة المعالجة الرسومية بواقع 60% بينما ينخفض استهلاك طاقة النظام في الشريحة بنسبة 30%. كما تم تقليل معدل تقطيع الصور ودرجة حرارة الجهاز إلى الحد الأدنى لأداء في غاية السلاسة والراحة. في هذا السياق قال كريس سن بايغونغ، نائب الرئيس لعلامة أونر: "يحقق جهاز Honor Play أداء جنونياً من حيث السرعة والذكاء وبسعر لا يضاهى للحصول على تجربة مدهشة في ممارسة الألعاب والترفيه على الأجهزة المتحركة – وذلك بفضل وحدة جي بي يو تيربو المذهلة. ولكننا لا نتوقف عند ابتكار المنتجات بل نشارك في ابتكار أسلوب الحياة الجديد لجيل الشباب حول العالم، إذ أننا نصغي إليهم ونناقشهم في الأفكار وندعم ما يناسبهم – فهم مصدر إلهامنا."

وتعدّ وحدة جي بي يو تيربو بمثابة مقدمة إلى الخصائص والوظائف الرائعة في جهاز Honor Play حيث يعتبر الجهاز واحداً من أذكى الهواتف في الفئة المتوسطة بالأسواق، كما يضع إمكانية التصوير الاحترافي في راحة يديك من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية التي تتمتع بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبفضل إمكانية التعرف إلى 22 جسماً وأكثر من 500 سيناريو بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للكاميرات ثنائية العدسة بدقة 16 + 2 ميغابيكسل في هاتف Honor Play أن تلعب دور المصور الاحترافي وتحدد أنواع المشاهد تلقائياً لتعديل الألوان والإضاءة والحصول على الصورة المثالية. كما تساعد وظيفة كشف الحركة والتعرّف الذكي على الوجوه بالذكاء الاصطناعي في التقاط الصور السريعة باستخدام الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وبسهولة غير مسبوقة.

كما يجعل هاتف Honor Play التقاط صور البورتريه الشخصية سهلاً للغاية بفضل تعدد خيارات الإضاءة من الإضاءة الناعمة وإضاءة الفراشة والإضاءة المقسّمة والإضاءة المسرحية والإضاءة الكلاسيكية. كما يحقق الجهاز أداءً استثنائياً للعمل والألعاب ويستمتع المستخدمون غير الدائمين بنفس القدر من المرح كمحبي الألعاب – بفضل بطاريته الضخمة بقوة 3750 ملي أمبير والتي تسمح بالاستخدام المكثف للألعاب والترفيه بما يعادل 15 ساعة من بث مقاطع الفيديو و 95 ساعة من تشغيل الموسيقى – حتى بوجود شاشة العرض الكامل بتقنية FHD+ وقياس 6.3 بوصة. كما يدعم معالج Kirin 970 توفر العديد من المزايا الذكية في الجهاز – إلى جانب واجهة المستخدم EMUI 8.2 لتحقيق قوة مذهلة في المعالجة بالذكاء الاصطناعي. ويمتاز الجهاز ذو الأداء المتفوق بمظهر جمالي بسيط وأنيق يناسب العمل واللعب، إذ يأتي بهيكل معدني رفيع من قطعة واحدة بمجموعة من الألوان التي تناسب كافة محبي الألعاب هي: الأسود والكحلي والبنفسجي، مع إصدار خاصة للاعبين بالأحمر والأسود.

يحتفظ التصميم بهيكل الجهاز بشاشة قياسها 5.% بوصة ليضمن حجماً يتناسب مع راحة اليد، إلا أنه يحمل شاشة بلا إطار بتناسب 19.5:9 - أي ان الشاشة تحتل 89% من حجم الهيكل مع وظيفة فصل الشاشة للقيام بالمهام المتعددة – الأمر الذي يتيح لك إنجاز الكثير. وتتاح الفرصة لمحبي جهاز Honor Play لاختبار مهاراتهم والمنافسة مع وضد نجوم الألعاب في فعالية Gamescom هذا العام على ألعاب PUBG Mobile و Asphalt 9 و غيرها. وقد تمت تهيئة كل تلك الألعاب بما يتناسب مع وحدة المعالجة الرسومية جي بي يو تيربو، فيما سيجري الإعلان عن المزيد منها قريباً. و يمثل الجهاز الإضافه المثالية التي تقدم للشباب كل ما يريدونه من الهاتف الذكي: المرح طيلة الوقت مع أداء غير مسبوق في ممارسة الألعاب وتفوق في الترفيه على مدار الساعة. فهاتف Honor Play سيعيد تعريف كل تلك المعايير للشباب في السعودية والإمارات وبسعر رائع يبلغ 1199 ريال سعودي و 1199 درهم إماراتي.