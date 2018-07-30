الأسهم اليابانية تغلق منخفضة والتركيز على اجتماعي المركزي الياباني والأمريكي

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الاثنين في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات باحتمال تغيير السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي هذا الأسبوع كما تركزت الأضواء أيضا على الأرباح الفصلية للشركات.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.74 في المئة ليسجل 22544.84 نقطة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 في المئة ليصل إلى 1768.15 نقطة عند الإغلاق وانخفض المؤشر جيه.بي.إكس 400 بنسبة 0.47 بالمئة إلى 15620.76 نقطة.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبيل اجتماعات لبنوك مركزية من بينها بنك اليابان المركزي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وينهي المركزي الياباني اجتماعه الذي يستمر يومين غدا الثلاثاء وسط تكهنات بأن يقلص مشترياته في صناديق المؤشرات المتداولة التي ترتبط بالمؤشر نيكي.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، أغلق 21 على هبوط.

وارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسوميتومو ميتسوي المالية 1.6 بالمئة فيما أغلقت أسهم مجموعة ميزوهو المالية مرتفعة 1.3 بالمئة.

وتصدرت الشركات المنتجة للنفط والفحم قائمة الأسهم الخاسرة وهبط مؤشرها 1.5 بالمئة تلتها شركات المنتجات الكهربائية والغاز والتي انخفض مؤشرها بنسبة 1.4 بالمئة وكذلك أغلق مؤشر شركات صناعة لأدوية متراجعا بنسبة 1.4 بالمئة.

وأغلقت أسهم كانساي إلكتريك لإمدادات الطاقة الكهربائية منخفضة 3.6 بالمئة بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة أرباحا ضعيفة للفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.