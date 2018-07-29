أرباح "الأبحاث والتسويق" تقفز 1.176% خلال الربع الثاني لتصل إلى 85.5 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إلى 85.5 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 6.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,176.12%. وبلغ اجمالي الربح 195.3مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 96.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 101.76%.

وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 86.9مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 14.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 483.22%. وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 97.3مليون ريال، ومقابل 24.8مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بزيادة 292.3%.

ويعود السبب الرئيس لارتفاع صافي أرباح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 30.3% بخاصة إيرادات قطاع العلاقات العامة، مما أدى الى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 483.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وقد ارتفعت المصاريف العمومية والادارية للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة رسوم المشاريع المرخصة، وكذلك توحيد القوائم المالية لشركة أرقام. ويعود السبب الرئيس لارتفاع أرباح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.4% بخاصة إيرادات قطاع العلاقات العامة، مما أدى الى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 148.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وقد ارتفعت المصاريف العمومية والادارية للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة رسوم المشاريع المرخصة، وكذلك توحيد القوائم المالية لشركة أرقام.