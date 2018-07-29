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أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح "سابك" 81 % خلال الربع الثاني.. بلغت 6.7 مليار

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفع صافي الربح للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى 6.7 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 3.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 80.6%.
وبلغ اجمالي الربح 15.9 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 10.4 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 53%، بينما بلغ الربح التشغيلي 10.8 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 5.6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 94%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 12.2 مليار ريال، ومقابل 8.9 مليار ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بزيادة 36.5%.

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