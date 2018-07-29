ارتفاع أرباح "سابك" 81 % خلال الربع الثاني.. بلغت 6.7 مليار

ارتفع صافي الربح للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى 6.7 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 3.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 80.6%.

وبلغ اجمالي الربح 15.9 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 10.4 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 53%، بينما بلغ الربح التشغيلي 10.8 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 5.6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 94%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 12.2 مليار ريال، ومقابل 8.9 مليار ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بزيادة 36.5%.