متعثرو «سندات الأمر» يقفزون 105 % .. 400 ألف في أقل من عام

قفز عدد الدعاوي التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ (سند لأمر) بنسبة 105 في المائة، إذ بلغ عددها ما يقارب 400719 طلب تنفيذ خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الهجري الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على 29.5 في المائة من الدعاوى بنحو 118073 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ107829 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ 662827 ألف دعوى.

ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة المدينة المنورة 34909 دعاوى، ثم منطقة القصيم بـ14730 دعوى، تليها منطقة عسير بـ13849 دعوى، ومنطقتي جازان وتبوك 13030 و 9461 دعوى لكل منهما على التوالي.

وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال هذه الدعاوى بتلقيها 1978 دعوى، فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة نجران 8173 دعوى، ثم محاكم حائل 6258 دعوى، ومنطقة الحدود الشمالية باستقبالها 3606 دعاوى، إضافة إلى منطقة الجوف باستقبالها 2472 دعوى.

وشرعت وزارة العدل في وقت سابق، باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا، من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة. وستسهم هذه الخطوة في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.

وبذلك يكون عقد الإيجار الموحد أول عقد له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، فيما تدرس وزارة العدل حاليا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها، الأمر الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.