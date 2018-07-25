فيسبوك تتعهد بتكثيف جهود الأمن الإلكتروني قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي

قال مسؤولون بشركة فيسبوك إن الشركة تستخدم مجموعة من التقنيات منها الذكاء الاصطناعي للتصدي لأي عناصر روسية أو غيرها ممن يستخدمون أساليب خداعية ومعلومات كاذبة للتأثير على الرأي العام. وقال المسؤولون للصحفيين في إفادة عبر الهاتف أمس الثلاثاء إنهم يتوقعون مثل هذه الأشياء على شبكة التواصل الاجتماعي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني لكنهم أحجموا عن الكشف عما إذا كانوا قد كشفوا بالفعل عن أي عملية من هذا النوع. وتواجه فيسبوك انتقادات حادة بشأن كيفية التعامل مع الدعاية السياسية والمعلومات المضللة منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي تقول وكالات المخابرات الأمريكية إنها خضعت لتأثير الحكومة الروسية من خلال أساليب منها وسائل الإعلام. ولم تهدأ حدة الجدال رغم اتخاذ فيسبوك خطوات منها استخدام آلية جديدة تظهر كل الإعلانات السياسية التي تنشر على فيسبوك وجهود جديدة للتدقيق بهدف تعريف المستخدمين بالأكاذيب الواضحة. لكن الشركة قالت مجددا أمس الثلاثاء إنها لن تحذف منشورات لمجرد أن محتواها غير صحيح. كان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك قد أثار انتقادات الأسبوع الماضي حين أشار إلى إنكار محارق النازية كنموذج للمواد التي يراها غير صحيحة ومع ذلك لن تحذف ما دام التعبير عنها عن قناعة.