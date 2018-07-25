موانىء دبي العالمية توقع اتفاقا لتطوير وتشغيل مركز لوجستي في مالي

اعلنت شركة "موانىء دبي العالمية" الاربعاء انها وقعت عقد امتياز لتطوير وتشغيل مركز لوجستي خارج العاصمة المالية باماكو. وسيقع المركز اللوجستي على الطريق الممتد بين العاصمة السنغالية دكار وباماكو بجنوب مالي بالقرب من خط سكة الحديد الذي يربط بين المدينتين الافريقيتين، بحسب ما جاء في بيان. وقال البيان ان المركز اللوجستي سيكون قادرا على التعامل مع اربعة ملايين طن من البضائع العامة سنويا. وستستثمر الشركة الاماراتية مبلغ 50 مليون دولار (43 مليون يورو) كاستثمار مبدئي في المرحلة الاولى من المشروع، على أن يبدأ البناء العام المقبل ويستمر 18 شهرا. ووقعت الشركة عقد امتياز لمدة 20 عاما قابلا للتجديد تلقائيا لـ20 عاما بعد ذلك. وقام وزير النقل في مالي مولاي أحمد بوبكر بتوقيع الاتفاق في دبي الاثنين. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانىء دبي العالمية سلطان احمد بن سليم قوله ان المركز الجديد سيوفر "منصة لوجستية ضرورية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام صادرات وواردات البضائع عبر ميناء داكار" الذي تديره المجموعة الإماراتية. وحصلت موانىء دبي العالمية على عدة عقود امتياز في افريقيا. وهي تدير 78 محطة بحرية وداخلية في 40 دولة.