بعد "فوتسي" و "مورجان ستانلي" .. "S,P داو جونز" تقرر ترقية السوق السعودية للأسواق الناشئة

قررت S,P داو جونز للمؤشرات ، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة إعتبارا من مارس من العام المقبل 2019. وقالت المؤسسة، ان الترقية ستتم على مرحلتين: الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية مارس 2019 والثانية مع المراجعة السنوية سبتمبر 2019.

وقالت المؤسسة أن ذلك يأتي استجابة لإصلاحات هيكلية إيجابية تمت في السوق السعودية مؤخرًا لدعم الاستثمار الأجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري على ذلك بعد إجراء مشاورات معهم.

يأتي ذلك عقب ترقية كل من مؤسسة "فوتسي راسل" في شهر مارس الماضي، ثم ترقية مؤسسة مورجان ستانلي في شهر يونيو الماضي.