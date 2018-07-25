النفط يصعد مع انحسار المخاوف من وفرة في المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تحول تركيز السوق إلى زيادة محتملة في الطلب الصيني وهو ما ساعد في انحسار القلق بشأن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 38 سنتا، أو 0.52 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.44 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 74.00 دولارا.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا، أو حوالي 1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.52 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 69.05 دولار.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو إن تقارير بأن الصين ستزيد الانفاق على البنية التحتية ساعدت في انحسار المخاوف من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستخفض الطلب الصيني على النفط.

وواصلت أسعار النفط الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.