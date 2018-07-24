فورد تستثمر أربعة مليارات دولار في مصنع للسيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات، اليوم الثلاثاء، اعتزامها ضخ استثمارات ضخمة لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

وأوضحت ثاني أكبر شركة سيارات أمريكية أنها أسست لهذا الغرض شركة "فورد للمركبات ذاتية القيادة" وستضخ فيها بحلول 2023، استثمارات بقيمة نحو 4 مليارات دولار، منها مليار دولار كانت فورد أعلنت في وقت سابق أنها ستستثمره في شركة "ارجو ال" التي استحوذت عليها في نهاية .2017

ومن المنتظر أن يقع المقر الرئيسي لشركة "فورد للمركبات ذاتية القيادة" في مدينة ديترويت، تحت إدارة مدير فورد شريف المراكبي المتخصص في مجال السيارات ذاتية القيادة والمحركات الكهربائية.

يذكر أن تطوير روبوتات السيارات يعد من الأعمال المربحة مستقبلا، ما جعل شركات السيارات التقليدية وشركات التكنولوجيا تضخ فيه أموالا طائلة.

كانت مجموعة جنرال موتورز اشترت في العام الماضي شركة (كروز) الناشئة لهذا الغرض مقابل نحو 600 مليون دولار، كما تتسابق شركات أخرى في هذا المجال مثل أوبر وتسلا و وايمو التابعة لجوجل بالإضافة إلى منافسين آخرين.