وزير الخارجية الأمريكي: "لسنا خائفين" من أن نعاقب النظام الإيراني "على أعلى مستوى"

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الأحد أن الولايات المتحدة "ليست خائفة" من ان تفرض عقوبات تستهدف النظام الإيراني "على أعلى مستوى"، معتبرا ان هذا النظام هو "كابوس على الشعب الايراني".

وقال بومبيو في كلمة امام الجالية الايرانية في كاليفورنيا "لسنا خائفين من ان نستهدف النظام على أعلى مستوى"، في اشارة الى العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في ايران.

واضاف ان الولايات المتحدة تأمل أن تخفّض كل دول العالم وارداتها من النفط الايراني الى "أقرب نقطة ممكنة من الصفر" بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، محذرا من انه في حال لم يحصل ذلك فإن هذه الدول تعرّض نفسها لعقوبات اميركية.