أعداد المهندسين السعوديين المسجلين ترتفع 21 % في 6 أشهر

بلغ عدد المهندسين السعوديين المسجلين رسميا بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 32101 مهندس، بزيادة تقارب 21 في المائة، مقارنة بنحو 25426 مهندسا، بنهاية العام الماضي.

وحسب بيانات إحصائية حديثة -اطلعت "الاقتصادية" عليها- بلغ عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين 197093 مهندسا، يعملون في نحو 2903 مكاتب هندسية معتمدة.

واستحوذ المهندسون الأجانب على النسبة الكبرى بنحو 83.7 في المائة، حيث يقدر عددهم 164992 مهندسا أجنبيا.

ويأتي تزايد أعداد السعوديين بعد تطبيق قرار إلزامية التسجيل في الهيئة وإيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات.

فيما يقدر عدد المحكمين 138 محكما، إذ يشكل السعوديون النسبة الأكبر بنحو 80 في المائة، بـ110 محكمين، مقابل 28 محكما أجنبيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أنها حريصة على دعم وتطوير الكوادر الهندسية المساعدة ودعم وتطوير طلاب الهندسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، لتوطين الكوادر الهندسية في السعودية، حيث عقدت الهيئة اجتماعا مع وزارة العمل بهدف إبراز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي.

وأشارت إلى قرار وزارة العمل الذي أصدرته فيما يتعلق بتوطين القطاع الهندسي، حيث تضمن القرار احتساب طلاب البرامج الهندسية المساعدة ضمن طاقم العمل في القطاعات الهندسية واحتسابهم ضمن نسبة السعودة، وإضافتهم إلى التأمينات الاجتماعية ونطاقات، مع اشتراط الالتزام بتوظيفهم بعد التخرج، ووضع الآلية المناسبة لضمان نجاح توطين الكوادر الهندسية، وذلك ضمن برنامج تأهيل الشباب السعودي الذي تقوم به الهيئة.

وكانت وزارة العمل وهيئة المهندسين قد اتفقتا على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وسبق ذلك قرار الهيئة اشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في المملكة.