سيولة «نمو» تتراجع 74 % في أسبوع

تراجعت قيم التداول للسوق الموازية "نمو" خلال أسبوع 74 في المائة بنحو 12 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليون ريال.
فيما تراجعت الأسهم المتداولة 78 في المائة بنحو 926 ألف سهم لتصل إلى 258 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 31 في المائة بنحو 250 صفقة لتصل إلى 751 صفقة. وافتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2871 نقطة، ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية، كانت أعلى نقطة عند 2903 نقاط رابحة 1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 282 نقطة فاقدة 3.1 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلقت عند 2791 نقطة فاقدة 2.8 في المائة.
أسواق الأسهم- السعودية
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