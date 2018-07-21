931 مشروعا للدواجن محليا .. 746 «لاحما» و185 «بياضا»

بلغ عدد المشاريع العاملة في قطاع الدواجن في السعودية 931 مشروعا، ما بين 746 مشروعا للدواجن اللاحم و185 مشروعا للدواجن البياض.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس سعد الزهرة، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في وزارة المياه والبيئة والزراعة، إن نسبة الاستهلاك اليومي والسنوي من الدجاج اللاحم "الاحتياج" بلغت أكثر من 1.4 مليار دجاجة في السنة الواحدة، أي ما يعادل أربعة ملايين دجاجة يوميا.

وأضاف المهندس الزهرة، أن نسبة الاحتياج للبيض بلغت 3.8 مليار بيضة في السنة، بما يعادل نسبة الاحتياج اليومي 9.5 مليون.

وحول حجم استثمارات القطاع، أوضح أنه بلغ حجمها في القطاع نحو 50 مليار ريال حسب آخر إحصائية من وزارة التجارة والاستثمار.

وتعمل الوزارة على توصيات لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، ومراجعة أسعار تأجير الأراضي لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، ورفع نسبة الإنتاج المحلي. وتضمنت التوصيات قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دليل الضوابط والمعايير البيئية لمشاريع الدواجن، والتنسيق مع وكالة الزراعة لشؤون الزراعة بإعداد نموذج عام بإقرار المستثمر للالتزام بالضوابط، ودراسة أسعار تأجير الأراضي بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة و"رؤية المملكة 2030" وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن.

وذلك علاوة على العمل على نظام "النافذة الواحدة" الذي يهدف إلى سرعة إجراء الموافقات البيئية للمستثمر، والتوقيع على الإقرار البيئي، والرد على الشكاوى، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص.

وشملت أيضا إلزام المستثمر بتقديم تقرير فني عن القراءات البيئية المطلوبة خلال ستة أشهر من بداية تشغيل المشروع، وإصدار الترخيص المبدئي مع تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنسخة، إضافة إلى العمل على أتمتة التراخيص من خلال شريك استراتيجي والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.







وعلى صعيد الاستيراد، أوضح لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، أن حجم استيراد المملكة بلغ منذ بداية العام الجاري 2.5 مليار ريال من لحوم الدواجن المجمدة ومشتقات الدواجن، مقارنة بـ 2.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين العيسى، أن حجم استيراد المملكة من الدجاج الحي بلغ منذ بداية العام الجاري 19 مليون ريال بوزن 188 ألف كيلوجرام، فيما بلغ حجمه في الفترة نفسها للعام الماضي 15 مليون ريال بوزن 105 آلاف كيلوجرام.

وبين أن من أهم الدول التي يتم الاستيراد منها: البرازيل، فرنسا، أمريكا، تركيا، الأردن، الاتحاد الأوربي، الأرجنتين، وبولندا.