12 % نسبة التوطين الحقيقي والصوري في قطاع المقاولات

قال لـ"الاقتصادية" أسامه العفالق رئيس هيئة المقاولين، إن نسبة التوطين في قطاع المقاولات بلغت 12 في المائة، موضحا أن هذه النسبة تعكس واقع التوطين الحقيقي والصوري، حيث تعمل الهيئة مع وزاره العمل على تطبيق التوطين الحقيقي في القطاع.

وأضاف العفالق أن لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة العمل تعمل على ملفات أساسية تتعلق بتوطين القطاع، موضحا أن الهيئة تعكف حاليا على عمل دراسة استراتيجية لتوطين القطاع لتحقيق توطين حقيقي جاد وجاذب للمواطنين، وذلك من خلال القضاء على التستر التجاري والعمل على استراتيجية تحقق التوطين الحقيقي.

ولفت رئيس هيئة المقاولين إلى أن الهيئة اجتمعت مع وزارة العمل أخيرا، وتم مناقشة توطين القطاع، حيث تم تناول عدة محاور، أهمها نسبة التوطين الحالية التي تشمل التوطين الحقيقي، والصوري، إضافة إلى آلية توطين القطاع، ولقد تم ذلك عبر لجان مختصة ومشتركة بين هيئة المقاولين ووزارة العمل.

وأكد العفالق، أن انخفاض نسبة التوطين يرجع إلى تدني الأجور، وعزوف المواطنين عن القطاع بسبب أن عددا من المهن المرتبطة بالقطاع، خصوصا الإنشاء والتعمير تعد موسمية ومؤقتة، وهو ما يوجد ضعفا في الاستقرار الوظيفي، وكذلك طول ساعات العمل، وضعف والتأهيل والتدريب.

وتسجيل نسبة 12 في المائة في توطين قطاع المقاولات، يظهر ضعف الإقبال على العمل بالقطاع، إلى أن هذه النسبة شملت التوطين الحقيقي والصوري، حيث تسعى هيئة المقاولين مع وزارة العمل لطرح معضلة توطين القطاع وآلية حلها.