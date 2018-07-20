"صراصير" رولز رويس تتسلل إلى محركات الطائرات

أعلنت شركة رولز رويس البريطانية عن تطويرها لـ"روبوتات-صراصير" صغيرة تطلق داخل محركات الطائرات لغايات تقنية.

وأكد الموقع الرسمي للشركة أن روبوتات الصراصير ستطلق داخل محركات الطائرات للكشف عن الأعطال فيها وإصلاحها إن لزم الأمر، بحسب "روسيا اليوم".

وقدمت الشركة مشروعها الجديد في معرض فارنبرة للطيران في بريطانيا، وسيلغي استخدام روبوتات الصراصير استخراج محركات الطائرات في كل مرة للتأكد من سلامتها أو لإصلاح الأعطال فيها، وفقا لمهندسي الشركة.

وقال المبتكر جيمس كيل: "يستغرق فحص المحرك العادي خمس ساعات، ومع هذه الروبوتات الصغيرة قد يستغرق الأمر خمس دقائق فقط".

وشارك في تطوير روبوتات الصراصير مختصون من جامعتي هارفارد ونوتنغهام.