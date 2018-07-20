أسعار النفط ترتفع لكنها ما زالت باتجاه انخفاض أسبوعي بفعل التخمة ومخاوف تجارية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه إلى انخفاض أسبوعي بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام والخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 72.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 69.79 دولار للبرميل.

لكن الخامين على مسار تسجيل خسارة للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن تراجعا بشدة يوم الاثنين. ويتجه برنت إلى التراجع 3.3 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 1.8 بالمئة.

وانخفضت الأسعار بفعل المخاوف بشأن التخمة مع عودة بعض الإنتاج الذي كان قد توقف، بينما أثارت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من تضرر اقتصاديهما وطلبهما على السلع الأولية.

وشكلت الولايات المتحدة نحو خمس حجم الطلب على النفط في عام 2017، بينما استهلكت الصين نحو 13 بالمئة وفقا لبيانات مراجعة بي.بي الإحصائية للطاقة.