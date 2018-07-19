الأسهم السعودية تتجاهل ارتفاع «المصارف» .. وتبقى في المنطقة الحمراء

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8452 نقطة فاقدة عشر نقاط بنسبة 0.12 في المائة، وجاء التراجع بوتيرة أقل عن الجلسة السابقة مع انخفاض مدى التذبذب. على الرغم من ارتفاع المصارف إلا أن السوق بقيت في المنطقة الحمراء مع تراجع قطاع المواد الأساسية وقطاع إدارة وتطوير العقارات. وفرص العودة إلى الربحية لا تزال قائمة مع الحفاظ على الدعم 8426 والتداول فوق متوسط 21 يوما عند 8336 نقطة. وتراجع وتيرة الانخفاض يظهر قلة اهتمام المتعاملين بالبيع مع استمرار تراجع الأسعار، في المقابل لا تزال هناك قوى شرائية نشطة، حيث في الجلستين الأخيرتين كانت السوق تعوض نصف الخسائر عند الإغلاق تقريبا. إفصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني وتحقيق النمو فيها في المجمل سيكون دافعا للسوق للوصول إلى مستويات جديدة عند 8620 أو 8800 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8462 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8471 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8435 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8452 نقطة فاقدا عشر نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت قيم التداول 1 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.2 مليون سهم لتصل إلى 107 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة لتصل إلى 93 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 951 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 722 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 17 في المائة بقيمة 486 مليون ريال.

أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الأهلية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.32 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 22.40 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 23.78 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "نماء" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 28.60 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 22.44 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 529 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 15 في المائة بقيمة 407 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 175 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية