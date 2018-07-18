الأسهم اليابانية تصعد لأعلى مستوى في أكثر من شهر

صعد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند الإغلاق اليوم الأربعاء بدعم من ارتفاع أسهم شركات السيارات والتكنولوجيا بعد وصول الدولار لأعلى مستوى في ستة شهور مقابل الين.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة ليغلق عند 22794.19 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 يونيو حزيران.

وارتفع الدولار 0.05 بالمئة إلى 112.955 ين بعدما سجل 113.08 ين وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من يناير كانون الثاني، بعدما قدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للاقتصاد وعزز التوقعات بأن يرفع البنك أسعار الفائدة بشكل مطرد.

وارتفع سهم تويوتا موتور كورب ومازدا موتور 1.4 بالمئة لكل منهما، وزاد سهم سوبارو كورب 1.2 بالمئة وتي.دي.كيه كورب واحدا بالمئة، في حين ارتفع سهم أدفانتست كورب 1.5 بالمئة.

ومع ترقب التعديل السنوي للمؤشر نيكي في أكتوبر تشرين الأول، من المتوقع أن تكون شركة ستارت توداي العاملة في مجال التجارة عبر الإنترنت وشركة الإنترنت سايبر إيجنت من أبرز المرشحين للإدراج على المؤشر وفقا لتقديرات دايوا للأوراق المالية.

وصعد سهم ستارت توداي 3.3 بالمئة بينما زاد سهم سايبر إيجنت 2.3 بالمئة.

وعلى النقيض من ذلك، قالت دايوا إن سهمي تاكارا هولدنجز لصناعة الخمور وطوكيو دوم كورب لتشغيل الملاعب والمتنزهات الترفيهية مرشحان للخروج من على المؤشر.

ونزل سهم تاكارا 2.3 بالمئة وسهم طوكيو دوم 3.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة لينهي الجلسة عند 1751.21 نقطة.