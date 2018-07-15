روبوت "عبقري" لهواة تربية النباتات

طورت شركة يابانية "روبوتا" يساعد على تربية النباتات في البيت من خلال تحريكها إلى المكان الأنسب وإصدار تنبيه حين تكون ثمة حاجة إلى السقي بالماء.

ويصل سعر الروبوت الغريب الذي طورته شركة "فينكروس" إلى 949 دولارا وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" نقلاً عن موقع "ساينس أليرت" العلمي.

ويتخذ الروبوت شكل السلطعون ويسير على ستة أرجل، وحين يستشعر حاجته إلى الظل أو أشعة الشمس يغادر المكان الذي وضع فيه.

وبوسع عشاق التكنولوجيا وضع نباتاتهم في الروبوت، وعندئذ يتحول إلى أداة شبيهة بالمزهرية.

فضلا عن ذلك، يحرك الروبوت أرجله حين يحتاج إلى الماء، أما حين يكون في وضع جيد فيشرع في الرقص عبر التحرك بطريقة طريفة ومسلية.

ويتفادى البعض تربية النباتات في البيت بسبب الانشغال وعدم وجود وقت لتحريكها وريها، لكن الروبوت المسمى "هيكس" يسهل المهمة أمام "الكسالى".