تسببت في انخفاض أسهمها 1.4%.. "ماكدونالدز" تواجه فضيحة صحية مدوية

ضربت "فضحية صحية" أكبر سلسلة مطاعم شهيرة في العالم، ماكدونالدز، بعد أن رصدت السلطات الصحية انتشار عدوى "السيكلوسبورا" في بعض الأطعمة بولايتي أيوا وإيلينوي الأميركيتين.

وذكرت السلطات الصحية في الولايتين أنها تحقق في انتشار عدوى "السيكلوسبورا" بسبب تناول السلطة، التي تقدمها مطاعم ماكدونالدز، فيما تبع ذلك انخفاض أسهم السلسلة العملاقة 1.4%، بحسب "سكاي نيوز".

وأعلنت إدارة الصحة العامة في إيلينوي، الخميس، أنها رصدت نحو 90 حالة، أما في أيوا تم تسجيل 15 حالة أخرى.

وكشفت السلطات الصحية أن نحو ربع الأشخاص، الذين تم تشخيص إصابتهم بـ"السيكلوسبورا" قالوا إنهم تناولوا سلطة من ماكدونالدز في الأيام السابقة لظهور أعراض المرض عليهم.

من جانبها، أكدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أنها أوقفت طوعا بيع السلطات في نحو 3000 فرع بالولايات المتحدة لحين الاعتماد على مزود آخر للخس.

وأوضحت في بيان: "نراقب عن كثب الوضع ونتعاون مع الولايتين وسلطات الصحة العامة الاتحادية مع مضيهم قدما في التحقيق".

وتصيب عدوى "السيكلوسبورا" الأمعاء الدقيقة وتسبب إسهالا شديدا، حيث تنتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.