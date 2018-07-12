الأسهم السعودية تتجاهل اضطراب الأسواق العالمية وتعوض 60 % من خسائر الجلسة

تجاهلت الأسهم السعودية اضطرابات الأسواق العالمية في جلسة أمس الأول، وتراجعت بوتيرة أقل أمس لتغلق عند 8362 نقطة فاقدة 26 نقطة بنسبة 0.31 في المائة، بضغط من "المصارف" التي واصلت تراجعها للجلسة الثانية على التوالي. واستطاعت السوق أن تعوض 60 في المائة من الخسائر حيث كانت ذروتها 0.7 في المائة، في أداء متوافق مع التقرير السابق حيث أشير فيه إلى اتجاه السوق إلى التماسك عند مستويات 8350 نقطة. ولم تتفاعل السوق بشكل كبير مع تراجعات أسواق النفط أو الأسواق العالمية، ليظهر أن السوق تلتفت كثيرا إلى معطيات السوق المحلية حتى الآن. وتعد نتائج الشركات للربع الثاني العامل الأساسي المحرك للسوق، إضافة إلى العوامل الفنية، حيث التراجعات الحالية تأتي بعد موجة قوية من المكاسب امتدت لثلاث جلسات، ما حقق من خلالها المضاربون مكاسب رأسمالية واتجهوا نحو البيع بعدما وصلت السوق إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام. تماسك السوق عند 8350 نقطة والحفاظ على متوسط 21 يوما سيعيد السوق إلى الربحية خلال جلسات الأسبوع المقبل.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8388 نقطة واتجه نحو أدنى نقطة عند 8324 نقطة فاقدا 0.77 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8362 نقطة فاقدا 26 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت السيولة 2 في المائة بنحو 50 مليون ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو تسعة ملايين سهم لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة بنحو 2.6 ألف صفقة لتصل إلى 81 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.85 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.45 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 837 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 786 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة، بقيمة 225 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "المصافي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 48.10 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 61 ريالا، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 37.25 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "أمانة للتأمين" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 21.50 ريال، يليه "الأهلي" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 47.35 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 465 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 16 في المائة بقيمة 428 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 181 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية