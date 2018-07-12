ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.3% خلال النصف الأول من العام

أعلنت دائرة الاحصاءات الأردنية اليوم، ارتفاع معدلات التصخم إلى 4.3% للنصف الأول من العام ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 م.

وقال تقرير صادر عن الدائرة، إن مجموعة النقل والحبوب والايجارات والوقود والتبغ هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي ليصل إلى 125.1، مقابل 119.0 لنفس الشهر من العام 2017 م، مسجلاً ارتفاعًا مقدارة 5.1 %.