تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال حزيران/يونيو الماضي، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 2.1% سنويا بعد ارتفاع بنسبة 2.2% خلال أيار/مايو الماضي وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة يوم 28 حزيران/يونيو الماضي.

يذكر أن معدل التضخم في أيار/مايو الماضي كان الأعلى منذ شباط/فبراير .2017

وكان ارتفاع أسعار منتجات الطاقة بنسبة 6.4% هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل عام خلال حزيران/يونيو الماضي.

في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 2.1% خلال حزيران/يونيو الماضي مقابل 2.2% خلال أيار/مايو الماضي.

وسجلت أسعار المستهلك سواء وفقا للمؤشر الألماني أو المؤشر الموحد بنسبة 0.1% خلال حزيران/يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق.