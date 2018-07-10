دول تسجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق .. ووفيات

كشف خبراء الأرصاد، أن عديدا من دول العالم شهدت خلال الآونة الأخيرة، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، ما تسبب في حالات وفاة. ووصلت درجة الحرارة في مدينة كاستليديرغ شمالي إيرلندا، في 29 يونيو إلى 30.1 درجة مئوية، وهي الأعلى على الإطلاق هناك. وفي تيبليسي في جورجيا وصلت درجة الحرارة هذا الأسبوع إلى 40.5، بينما بلغت 42 درجة في يريفان في أرمينيا. وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست"، أن درجة الحرارة في مدينة دينفر بكولورادو، بلغت أعلى رقم على الإطلاق، بوصولها في 28 يونيو إلى 40.6 درجة. وفي قريات في عمان، كانت درجة الحرارة الصغرى التي سجلت يوم 26 يونيو، هي 42.6 درجة، وهي أعلى درجة حرارة صغرى يتم تسجيلها في العالم، وفق موسوعة جينيس.

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة الكبير في كندا، خلف 54 قتيلا بحلول الخميس الماضي، إذ وصلت الحرارة في مونتريال إلى 36.6 درجة في الثاني من يوليو.