كازان .. مقبرة لـ 3 أبطال

وصلت مشاركة كازان الرسمية في كأس العالم لكرة القدم إلى خط النهاية مع مغادرة منتخب البرازيل لمطار المدينة عائدا إلى الديار، بينما حاول مشجعوها نسيان الإخفاق بتناول الجعة بشوارع عاصمة تتارستان.

وودعت البرازيل البطولة من دور الثمانية على يد بلجيكا في آخر مباراة ضمن ست مباريات أقيمت على أرض كازان في أول كأس عالم تشهد غياب البرازيل أو الأرجنتين أو ألمانيا عن الدور قبل النهائي.

وبشكل لافت للأنظار خرج الثلاثة الكبار، الذين توجوا بكأس العالم في إجمالي 11 مرة، بعد الخسارة في ستاد كازان.

وكانت ألمانيا حاملة اللقب أول ضحية بخسارتها 0/2 من كوريا الجنوبية لتتذيل مجموعتها.

وبعدها انهارت الأرجنتين وأيقونتها ليونيل ميسي أمام سرعة كيليان مبابي لتخسر 3/4 أمام فرنسا في مواجهة مثيرة بدور الـ 16 في كازان أيضا.

واكتملت سلسلة الضحايا بخروج البرازيل التي دفعت ثمن الهجمات المرتدة السريعة لبلجيكا في وقت مبكر من اللقاء.

وكانت هذه نهاية قاسية للمشجعين المسافرين من الدول الثلاث، لكنهم استغلوا الوقت المتبقي في كازان للاستمتاع بالمدينة الجميلة التي كانت ضمن أسرار عدة كشفتها روسيا أمام العالم، ورحبت المدينة، التي اشتهرت بالتعايش بين مسلمي تتارستان والأرثوذوكس الروس، بالزوار الأجانب في مطاعمها وحاناتها‭‭ ‬‬ومعالمها السياحية.

وبعيدا عن إثارة المباريات تركت كازان ذكريات مثيرة في كأس العالم، خاصة بعدما اشتهرت بصورة كريستيانو رونالدو الجدارية أمام فندق إقامة الأرجنتين، وتجنبت الجدل برسم صور جدارية أخرى لميسي ونيمار بالمنطقة نفسها.