نيمار: أوقفوا حُلمنا ولم يأخذوه

سوتشي ـ الفرنسية: أعرب البرازيلي نيمار نجم منتخب بلاده لكرة القدم، عن حزنه عقب الخروج من الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا عقب الخسارة أمام بلجيكا 2/1.

وكتب نيمار في حسابه على إنستجرام "أستطيع أن أقول إنها أسوأ لحظة في مسيرتي، الألم شديد لأننا كنا نعرف أنه كان يمكننا أن نذهب بعيدا، نعلم أننا حصلنا على فرصة للذهاب بعيدا، لصناعة التاريخ، ولكن لم يكن ذلك ليحصل في هذه المرة".

وتخلفت البرازيل 2/0 في الشوط الأول من مواجهتها لبلجيكا، لكنها فشلت في تفادي الخسارة في الثاني على الرغم من تقليصها الفارق عبر البديل ريناتو أوجوستو.

وجاء إقصاء البرازيل من المونديال الروسي بعد أربعة أعوام على الخروج الكارثي من نسخة 2014 على أرضها حين تعرضت لخسارة مذلة أمام ألمانيا 7/1 في دور الأربعة.

وغاب نيمار عن الخسارة المذلة بسبب الإصابة في ظهره تعرض لها في الدور ربع النهائي أمام كولومبيا.

وجاء نيمار إلى روسيا بعد عودته للتو إلى الملاعب إثر تعافيه من عملية جراحية في مشط قدمه اليمنى بسبب تعرضه لكسر في 25 شباط (فبراير) الماضي مع باريس سان جرمان في مباراة ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي.

وأضاف نيمار "من الصعب العثور على القوة التي نرغب فيها من أجل العودة ولعب كرة القدم، لكنني متأكد من أن الله سيعطيني القوة الكافية لمواجهة أي شيء، سعيد جدا بكوني جزءا من هذا المنتخب، أنا فخور بكل شخص، لقد أوقفوا حلمنا لكنهم لم يأخذوه من عقولنا أو قلوبنا".

واصطحب نيمار أيضا اثنين من مصففي الشعر معه إلى روسيا، وأكد المعلقون على طرق تصفيف الشعر أن اللاعب ظهر بخمس تصفيفات مختلفة، مقابل تسجيل هدفين وصنع هدفا آخر في مونديال 2018.