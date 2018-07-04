ربط إصدار وتجديد اشتراكات «الغرف» بالسجل التجاري

أبلغت وزارة التجارة والاستثمار مجلس الغرف السعودية، بعدم إصدار أو تجديد اشتراكات الغرف التجارية، إلا بعد ربطها بالسجل التجاري، وأن يتم تدوين بيانات السجل في شهادات الاشتراكات التي تصدرها الغرف للمشتركين بها.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت بتفعيل تقييد كل تاجر لاسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري، سواء كان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، وبما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وفق متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية. وأظهرت دراسة أن أعداد المنتسبين في الغرف لا تتجاوز 20 في المائة من السجلات الصادرة من الوزارة. ومعلوم أن وزارة التجارة والاستثمار قلصت إجراءات بدء النشاط التجاري، لتصبح أربع خطوات يستطيع من خلالها المستثمر البدء في نشاطه التجاري والاستثماري لسهولة ممارسة الأعمال التي يتم تقييمها بشكل سنوي من قبل البنك الدولي لجميع الدول الأعضاء.

وجاء الوصول للخطوات الأربع بعد بذل جهود كبيرة بين الجهات الحكومية في المملكة، وذلك تحقيقا لإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من "رؤية المملكة 2030"، وهي إنشاء منصة أعمال إلكترونية تخدم المستثمرين، من خلال تقليل عدد إجراءات بدء النشاط التجاري من إصدار سجل تجاري والتراخيص ذات العلاقة بالنشاط المرخص له، وذلك بهدف الوصول للنتيجة النهائية وهي تحسين مركز المملكة التنافسي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

ويأتي ذلك استكمالا لإصلاحات بدء النشاط التجاري إذ باتت إجراءات تأسيس الشركات واستخراج السجل التجاري للشركات سهلة وميسرة، حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري بجملة من الإصلاحات، منها إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني الفوري للأسماء التجارية للشركات، بحيث يتم حجز الاسم التجاري آليا بدون تدخل بشري بعد التحقق من تشابه وتطابق ولغوية الاسم التجاري كخيار جديد للعملاء.

وذلك علاوة على خيارات الحجز الإلكتروني السابقة المتضمنة قائمة من الأسماء المقترحة للشركات وأيضا تمكين العملاء من الحصول على خدمة حجز خمسة خيارات من الأسماء التجارية دفعة واحدة إلكترونيا ومنح العميل ترتيب الأولوية لحجز واحد من الخيارات الخمسة.

وكانت عملية تقليص الإجراءات انطلقت بالربط مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والدخل، الذي يُمكن من إنشاء السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل من خلال خطوة إلكترونية واحدة، إضافة للحصول على رقم تعريفي موحد للمنشأة (700) من مركز المعلومات الوطني لتسهيل الربط بين الجهات الحكومية.