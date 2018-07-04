«المنافسة» توافق على استحواذ «نادك» على «الصافي» .. ودراسة قطاع الأدوية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، قرارا بالموافقة على دراسة قطاع الأدوية في السوق السعودية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك ضمن عدة قرارات أصدرها المجلس في اجتماع عقده أمس الأول، برئاسة الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة. ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع الصحي والأطراف ومنشأة عاملة في قطاع إنتاج الأغذية والأطراف وعدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأصدر المجلس قرارا بالموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما قرر عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (شركة نادك) على شركة الصافي دانون المحدودة (شركة الصافي دانون). واستعرض المجلس قراره رقم (258) وتاريخ 13 / 10 /1439هـ القاضي بـ"الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت".

وقدم محافظ الهيئة خلال الاجتماع، عرضا تضمن المخطط الزمني لاستكمال مراحل تأسيس وتمكين الهيئة وقياس أدائها التشغيلي وتقييم وظائفها الرقابية.

واستعرض المجلس عددا من الدراسات القطاعية ونتائجها، ومنها دراسة أثر الممارسات التجارية في قطاع (المجمعات التجارية)، ووجه في ضوئها بالاستفادة من نتائجها في نشاطات الهيئة التوعوية بما يعزز المنافسة المشروعة في قطاع المجمعات التجارية. وذلك فضلا عن دراسة رسوم وشروط عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها في المنافسة في السوق السعودية، ووجه في ضوئها بالاستفادة من نتائجها في نشاطات الهيئة التوعوية بما يعزز المنافسة المشروعة في قطاع التجزئة. يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتختص بتطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها في الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.