ودائع تحت الطلب لدى المصارف ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 32 شهرا.. 1.03 تريليون ريال

سجلت ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، لتصل قيمتها بنهاية شهر أبريل 2018 إلى نحو 1.034 تريليون ريال كأعلى مستوياتها في 32 شهرا وتحديدا منذ سبتمبر 2015.

والودائع تحت الطلب، هي التي لا تكلف المصارف فوائد تدفعها لأصحاب تلك الحسابات أو ما يطلق عليها الأموال المجانية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فقد ارتفعت ودائع تحت الطلب خلال شهر أبريل بنحو 22.78 مليار ريال، بنسبة 2 في المائة، وذلك بدعم من نمو ودائع تحت الطلب للأفراد والشركات التي ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها في 30 شهرا منذ شهر نوفمبر 2015.

وبلغت قيمة ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب بنهاية شهر أبريل 2018 نحو 933.68 مليار ريال، مقارنة بـ 917.19 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2018 مرتفعة بنحو 16.49 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية