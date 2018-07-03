«مازيراتي» تستضيف النسخة الخامسة من سباق «كيلو مترات الخير من باريس إلى مودينا»

يعد سباق باريس ــ مودينا تجمعا بارزا للرياضيين ومحبي التحدي، وتسري فعالياته من 7 إلى 13 حزيران (يونيو) 2018. تحت إشراف "مازيراتي"، العلامة التجارية الشهيرة للسيارات الإيطالية، ومكاتب "مازيراتي" في غرب أوروبا، يقام هذا السباق من وحي اسمه، بين مدينتي باريس الفرنسية ومودينا الإيطالية. وإلى جانب التحدي الشخصي، الذي يجذب المشاركين، فإن كل كيلو متر يغطيه هذا السباق "نحو 100 كيلو متر في اليوم" سيجمع الأموال لصالح جمعية Rêves الخيرية بهدف تحقيق أحلام الأطفال المرضى.

مرة أخرى، استقطب حدث "كيلو مترات الخير من باريس إلى مودينا" عددا كبيرا من المشاركين من كبار الشخصيات، بمن فيهم السائق السابق في سباقات الفورمولا واحد، والممثل بول بلموندو، ومدرب فريق الدراجات الوطني الإيطالي، دافيد كاساني، فضلا عن راكبي الدراجات المحترفين السابقين مثل أليساندرو بالان، وماركو فيلو، وباولو فورناتشياري. ويحضر السباق أيضا خوسيه ميجيل أنتينيس، قائد فريق كرة السلة الوطني الإسباني السابق، والمتزلج الإيطالي في جبال الألب، مانويلا مويلج، والشيف أندريا ساري الحاصل على نجمة ميشلين، وماتيو بانيني، مالك متحف بانيني الذي يضم إحدى أهم مجموعات سيارات مازيراتي التاريخية في العالم.

ويتم حجز هذه المغامرة الجميلة لـ35 راكبا للدراجات، سيسافرون عبر فرنسا وإيطاليا للوصول إلى مدينة مودينا خلال خمسة أيام!

وانطلق السباق يوم الجمعة 8 حزيران (يونيو) 2018 في فيينا بالقرب من مدينة ليون الفرنسية، حيث قاد خط سير السباق الدراجون إلى مدينة مينسوجبل آلب دو أويز الشهير.

وتابع الدراجون رحلتهم يوم السبت 9 حزيران (يونيو) نحو ممر غاليبير وصولا إلى مدينة مودان التي رحبت بهم على مأدبة غداء فاخرة، قبل وصولهم ليلا إلى مدينة تورين.

أما في يوم الأحد 10 حزيران (يونيو)، انطلق الدراجون من مقر مصنع غروغلياسكو أفوكاتو جيوفاني حيث تقوم "مازيراتي" بإنتاج طرازي مازيراتي كواتروبورتيه وجيبلي. وتوقف الرياضيون أيضا في مصنع ميرافيوري حيث يتم إنتاج طراز كازيراتي ليفانتي، وقاموا بجولة على مسار اختبار السيارات الشهير. وتابع المشاركون طريقهم عبر منطقة لانغ.

وفي اليوم الرابع، ذهب المشاركون إلى بلدة ليدو دي كامايوري لتناول وجبة الغداء في مطعم Bagno Ariston Mare قبل متابعة رحلتهم إلى بلدة مونتيكاتيني ترمي الإيطالية، حيث مروا ببلدتي لوكا وكولودي قبل وصولهم إلى البلدة الحرارية في فترة ما بعد الظهر.

وانطلق المشاركون في المحطة الأخيرة من السباق من بلدة مونتيكاتيني ألتو مرورا ببلدة أبيتوني حتى بلغوا مدينة مودينا الإيطالية، حيث استمتعوا بزيارة حصرية للاطلاع على مجموعة بانيني الخاصة، التي تضم بعض أجمل سيارات مازيراتي التاريخية. وكانت الوجهة الختامية للسباق في المقر الرئيس لشركة مازيراتي.

ووفرت بيريلي إطار P zero velo للدراجات، إضافة إلى الإطارات الملونة الجديدة لسيارات مازيراتي.

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