293 مليار ريال مكاسب سوقية للأسهم المحلية في 6 أشهر

أنهت الأسهم السعودية النصف الأول من العام الجاري عند 8314 نقطة مرتفعة 1088 نقطة منذ بداية العام بنسبة 15 في المائة، ولترتفع بذلك القيمة السوقية 293 مليارا لتصل إلى 1.98 تريليون ريـال.

وارتفعت السوق 888 نقطة بنسبة 12 في المائة عن النصف الأول من العام السابق. وكانت السوق قد تراجعت في شهرين وارتفعت في البقية، وكان أفضل شهرين، كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) بنسبة ارتفاع 6 في المائة، بينما تراجع في شباط (فبراير) 3 في المائة. وبلغت السيولة 475 مليار ريـال بنمو 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما الأسهم المتداولة فبلغت 21 مليار سهم مقابل 23 مليار سهم بانخفاض 8 في المائة. بينما بلغت الصفقات 12 مليون صفقة مقابل 11 مليون صفقة بنمو 12 في المائة.

وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة قطاع الإعلام بنسبة 55 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 27 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 21 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة تداولات بلغت 142 مليار ريـال، يليه "المصارف" بقيمة 114 مليار ريـال بنسبة 24 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 74 مليار ريـال. وكان قطاع "إدارة وتطوير العقارات" الأعلى في الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المائة بنحو 5.8 مليار سهم متداول، بينما كانت أكثر الصفقات المنفذة في قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بنحو 2.8 مليون صفقة.

وفي أداء الأسهم، تصدر "بترورابغ" الارتفاعات بنسبة 72 في المائة ليغلق عند 28.35 ريـال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 66 في المائة، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 61 في المائة ليغلق عند 18.53 ريـال. وفي المقابل، تصدر الأكثر تراجعا سهم "عذيب" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 5.35 ريـال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 14.10 ريـال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 35 في المائة ليغلق عند 23.96 ريـال.

وعلى صعيد الأسهم القيادية "أكبر 20 شركة"، تراجعت خمسة أسهم، بينما ارتفعت البقية، وكان "جبل عمر" الأكثر تراجعا بنسبة 31 في المائة، بينما الأعلى ارتفاعا جاء "كيان السعودية" بنسبة 48 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 67 مليار ريـال بنسبة 14 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 60 مليار ريـال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 57 مليار ريـال.

من جهة أخرى، أنهت السوق الموازية "نمو" النصف الأول عند 3016 نقطة منخفضة 124 نقطة بنسبة 4 في المائة، بينما تراجعت بنسبة 20 في المائة مقارنة من بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات "تداول"، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2.4 مليار ريـال بنمو 3 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأما قيم التداول في النصف الأول، فقد بلغت 231 مليون ريـال بانخفاض بنسبة 84 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت الأسهم المتداولة 11 مليون سهم بانخفاض بنسبة 80 في المائة، وانخفضت الصفقات 54 في المائة لتصل إلى 23 ألف صفقة.

*وحدة التقارير الاقتصادية