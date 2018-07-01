مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.25%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 51ر4560 نقطة منخفضًا بـ 24ر11 نقطة وبنسبة 25ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 75ر4571 نقطة .

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 492 ألفًا و 746 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 8ر35 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 334 ألفًا و 498 ريالًا عُمانيًا .

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 043ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 62ر17 مليار ريال عُماني .