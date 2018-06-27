مبيعات المساكن القائمة في أمريكا تهبط على غير المتوقع في مايو

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في مايو أيار، فيما يرجع في الغالب إلى نقص في العقارات المعروضة للبيع.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة هبط إلى قراءة بلغت 105.9 بانخفاض قدره 0.5 بالمئة عن الشهر السابق. وأبقت على الانخفاض لشهر أبريل بلا تغيير عند 1.3 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهعم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن القائمة 0.5 بالمئة في مايو.

وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات المساكن القائمة للشهر الخامس على التوالي في مايو.



