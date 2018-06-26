«السعودية للكهرباء» تنظم حفل معايدة لمنسوبيها في مختلف مناطق المملكة

نظمت الشركة السعودية للكهرباء صباح اليوم حفلات معايدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمنسوبيها في جميع مراكز الأعمال ومحطات توليد ونقل الكهرباء ومكاتب خدمات المشتركين بمختلف مناطق المملكة.

ورحب المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بمنسوبي الشركة، مقدما التهاني والتبريكات بقدوم عيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة باليمن والبركات، وأن يديم الله على المملكة نعمةَ الأمنِ والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة، وذلك في حفل أُقيم بالمركز الرئيس في الرياض.

وأعرب الشيحة عن شكره وامتنانه لمهندسي وفنيي الشركة على الجهود التي بذلوها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه لولا الجد والاجتهاد في إتقان العمل لما تمكنت "السعودية للكهرباء" من أن تكون أكبر شركة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داعيا الجميع إلى مضاعفة العمل لتحقيق استراتيجية الشركة المتوافقة مع "رؤية المملكة 2030"، وحثهم على بذل مزيد من العطاء لتحقيق عديد من الإنجازات والنجاحات.

كما أشاد الشيحة بمنسوبي الشركة الذين حضروا في مواقع عملهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة أي طارئ قد يحدث ـــ لا قدر الله ـــ.

يذكر أن السعودية للكهرباء تنظم سنويا حفلات المعايدة لمنسوبيها بجميع مراكز الأعمال ومنشآتها بمختلف مناطق المملكة، التي تشهد حضورا لافتا من مهندسي وفنيي الشركة.