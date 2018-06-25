مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا ترتفع في مايو

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو أيار مع تسجيل المبيعات في جنوب البلاد أعلى مستوى لها في حوالي 11 عاما.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 6.7 بالمئة إلى معدل سنوي بلغ 689 ألف وحدة الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز ِآراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حوالي 11 بالمئة من مبيعات سوق المساكن، بنسبة 0.7 بالمئة فقط إلى وتيرة سنوية قدرها 667 ألف وحدة في مايو أيار.

وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المنازل الجديدة 14.1 بالمئة.

وصعدت مبيعات المنازل الجديدة في ولايات الجنوب 17.9 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 409 آلاف وحدة في مايو أيار وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2007 . وهبطت المبيعات 10 بالمئة في ولايات الشمال الشرقي و8.7 بالمئة في ولايات الغرب. واستقرت في ولايات الغرب الأوسط.

