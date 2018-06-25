 أسعار الحيوانات الحية والأعلاف في مايو 2018

سجل متوسط أسعار الأعلاف والحيوانات الحية والتي توضحها الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري ارتفاع كافة أسعار أنواع الحيوانات الحية.
وتصدرها من حيث الأكثر ارتفاعاً "الغنم النجدي" حيث سجل متوسط أسعاره نمواً نسبته 4.2 في المائة، ثم "الغنم النعيمي" بنسبة 4.1 في المائة، و "الغنم السواكني" بنسبة 3.2 في المائة، و "الشعير المستورد" بنسبة 0.1 في المائة للكيس حجم 50 كجم.
|
الأعلاف والحيوانات الحية
|
السلعة
|
الحجم
|
أبريل 2018
|
مايو 2018
|
التغير
|
نسبة التغير
|
غنم نجدي
|
خروف
|
1097.6
|
1143.72
|
46.12
|
4.2%
|
غنم نعيمي
|
خروف
|
1065.92
|
1109.29
|
43.37
|
4.1%
|
غنم سواكني
|
خروف
|
997.59
|
1029.48
|
31.89
|
3.2%
|
غنم حري
|
خروف
|
690.67
|
710.71
|
20.04
|
2.9%
|
غنم أسترالي
|
خروف
|
423.59
|
435.42
|
11.83
|
2.8%
|
غنم بربري
|
خروف
|
742.21
|
757.11
|
14.90
|
2.0%
|
شعير مستورد
|
كيس 50 جم
|
40.83
|
40.88
|
0.05
|
0.1%
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