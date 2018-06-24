تعديلات على "يوتيوب" تتيح الربح من خلاله

أكد موقع "ذا فيرج" أن القائمين على موقع يوتيوب سيضيفون تعديلات عليه تسمح لبعض المدونين بالربح عن طريقه.

ووفقا للموقع، سيتمكن المدون الذي يملك على "يوتيوب" أكثر من 100 ألف متابع من إنشاء صفحات خاصة على قناته للبيع والترويج للبضائع، ويمكن للمستخدمين الاشتراك في تلك الصفحات أو النوادي الإلكترونية مقابل مبلغ مادي يصل إلى 4.99 دولار كل شهر.

ويمكن للمدونين مع هذه الميزة ترويج بضائع معينة عبر "يوتيوب" عن طريق روابط خاصة ستكون تحت الفيديوهات التي ينشرونها.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الميزات ستسمح للمدونين في "يوتيوب" بالعمل والربح بشكل قانوني، وستخفف من حدة التنافس غير الشريف بينهم على الموقع.

وكان القائمون على موقع يوتيوب، قد أعلنوا في وقت سابق، نيتهم إطلاق تحديث جديد لتطبيق الموقع على الأجهزة الذكية مخصص لمحبي مشاهدة الأفلام والفيديوهات الطويلة.

وسيضمن التحديث الجديد على أجهزة أندرويد وios للمستخدم ميزة تحديد مدة مشاهدة الفيديوهات لكي لا يستغرق في النظر إلى جهازه أو هاتفه لفترات طويلة.

