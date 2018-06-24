أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 28ر4593 نقطة منخفضًا بـ 59ر16 نقطة وبنسبة 36ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 87ر4609 نقطة.
و بلغت قيمة التداول مليونين و185 ألفًا و272 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 3ر9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و47 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 053ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 64ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 28ر4593 نقطة منخفضًا بـ 59ر16 نقطة وبنسبة 36ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 87ر4609 نقطة.
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