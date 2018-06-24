مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 28ر4593 نقطة منخفضًا بـ 59ر16 نقطة وبنسبة 36ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 87ر4609 نقطة.

و بلغت قيمة التداول مليونين و185 ألفًا و272 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 3ر9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و47 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 053ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 64ر17 مليار ريال عماني.