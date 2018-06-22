الأسهم السعودية تعاود الارتفاع بالتزامن مع الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بنحو 40 نقطة بنسبة 0.5 في المائة لتغلق عند 8206 نقاط، بدعم من قطاع المصارف.

واستطاعت السوق استعادة متوسط 21 يوما، وهو حاجز دعم مهم كسره كان سيعرض السوق لمزيد من التراجعات التي ستكون بحدة أعلى.

وتزامن الارتفاع مع انضمام السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، إلا أن السوق لم تظهر عليها استجابة فورية نظرا للارتفاع الطفيف لقيم التداول، التي ارتفعت بنسبة 7 في المائة وبقيت عند مستويات منخفضة عند ملياري ريال، إضافة إلى تحقيق السوق خسائر أثناء الجلسة بلغت 0.15 في المائة.

ولم يظهر أثر للانضمام نظرا لتوقع السوق لذلك فاحتسبته أثناء تداولات الفترة الماضية.

ومن المهم الحفاظ على مستويات 8180 نقطة خلال تداولات الأسبوع المقبل لتعزيز تماسك السوق ومن ثم البدء في موجة ارتفاع جديدة، حيث إن كسر ذلك الحاجز سيسهم في تراجع السوق من جراء عمليات وقف الخسارة حتى مستويات 8090 نقطة على الأقل.



الأداء العام للسوق



وافتتح المؤشر العام عند 8166 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8229 نقطة رابحا 0.78 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8154 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8206 نقاط رابحا 40 نقطة بنسبة 0.49 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 138 مليون ريال بنسبة 7 في المائة لتصل إلى ملياري ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 5 في المائة بنحو 4.2 مليون سهم لتصل إلى 76 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.15 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 4.2 ألف صفقة لتصل إلى 61 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.84 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.78 في المائة.

وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.57 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.53 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.36 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 644 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بتداولات 561 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 186 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.94 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 58.70 ريال، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 12.80 ريال.

وتصدر المتراجعة "مبكو" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 22.82 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 8.70 ريال، وحل ثالثا "المواساة" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 90.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 305 ملايين ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 14 في المائة بقيمة 280 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة بتداولات 151 مليون ريال.

أداء «نمو»



تراجعت السوق الموازية “نمو” للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3086 نقطة فاقدة 24 نقطة بنسبة 0.78 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 14 في المائة بنحو 51 ألف ريال لتصل إلى 404 آلاف ريال، بمعدل 8.4 ألف ريال.

بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 2.4 ألف سهم لتصل إلى 20 ألف سهم بمعدل تدوير 0.12 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 25 في المائة بنحو 16 صفقة لتصل إلى 48 صفقة.

وتراجع سهم “بحر العرب” بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 11 ريالا، يليه “ثوب الأصيل” بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 62.20 ريال، وكان الأعلى تداولا “ثوب الأصيل” بقيمة 197 ألف ريال، يليه “بحر العرب” بقيمة 115 ألف ريال، وحل ثالثا “أبومعطي” بقيمة 46 ألف ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية