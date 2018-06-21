أمين عام أوبك يتوقع اجتماعات "ناجحة" في فيينا

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو اليوم الخميس إنه على ثقة من نجاح اجتماعات أوبك وحلفائها هذا الأسبوع حيث تجري الدول نقاشات للبت في زيادة الإنتاج.

وقال باركيندو عندما سأله الصحفيون إن كان سيستطيع إقناع إيران "نحن على ثقة من أننا سنعقد مؤتمرا ناجحا للغاية غدا وبعد غد.

"المشاورات جارية بخصوص التفاصيل العملية."

يجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول غدا الجمعة في فيينا ويعقب ذلك محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء في أوبك يوم السبت.