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السعودية
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العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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سوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
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القصبي : إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودي يعكس كفاءة السوق ويجذب الاستثمارات ويحفز القطاع الخاص
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كاريكاتير
كاريكاتير 2018/06/21
كاريكاتير
كاريكاتير 2018/06/21
الخميس 21 يونيو 2018
فهد الخميسي
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