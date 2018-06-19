ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية، وذلك ردًا على الإجراءات "المرفوضة" التي اتخذتها بكين بعد زيادة ضريبية أولى فرضتها واشنطن على واردات صينية. وقال ترمب في بيان نشره البيت الابيض إنه "يجب أخذ إجراءات إضافية لحض الصين على تغيير ممارساتها غير العادلة وعلى فتح أسواقها أمام البضائع الأميركية". وأضاف أن "الصين ليس لديها على ما يبدو أي نية لتغيير ممارساتها غير المشروعة في حيازة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركيتين". واعتبر الرئيس الأميركي أن العملاق الآسيوي قرر بدلا من ذلك "تهديد شركات الولايات المتحدة وعمالها ومزارعيها". وحذّر ترمب بكين من أنها في حال زادت الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية فإن إدارته لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة سنويا، مشددًا على أن "العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون أكثر توازنًا.