ليبيا: أضرار كارثية في مرفأ رأس لانوف النفطي.. والخسائر بالمليارات

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حدوث أضرار كارثية في مرفأ رأس لانوف بعد الهجوم المسلح الذي وقع في منطقة الهلال النفطي يوم الخميس الماضي.

وبحسب "الألمانية"، أشارت المؤسسة، في بيان صحافي، أمس، إلى "فقدان الخزانين رقم 2 و12 في ميناء رأس لانوف بعد الهجوم المسلح في منطقة الهلال النفطي يوم الخميس الماضي الذي أدى إلى انخفاض السعات التخزينية من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل من النفط الخام.

وقالت، إن عدد الخزانات التي كان يتم تشغيلها لاستقبال وتخزين النفط الخام خمسة خزانات قبل الهجوم الغادر وباحتراق الخزان رقم 2 صباح أمس الأول، الذي قد يؤدي إلى تسرب وانتشار النيران ووصول الحريق إلى الخزانات أرقام 1 و3 و6 ، سيتوقف ميناء راس لانوف كليا عن التصدير.

وأكدت المؤسسة على إصابة مستخدم بطلق ناري في القدم، إضافة إلى تعرض عدد من المستخدمين إلى عمليات سطو واستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية من قبل مرتزقة أفارقة في صفوف المسلحين، لافتة إلى أنه تم إخلاء وتأمين جميع المستخدمين الذين كانوا موجودين في المنطقة.

كما عبرت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء ما يحدث والذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وكارثة اقتصادية وإلى تعطيل البنية التحتية في الميناء بشكل كامل وتوقفه عن العمل حتى لو تحسنت الظروف الأمنية في الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن هذه الهجمات ستؤدي إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات لإعادة البناء وخسائر بعشرات المليارات كفرص بيعية ضائعة، وستستغرق عملية إعادة بناء الخزانات سنوات عديدة خصوصا في هذه الظروف.