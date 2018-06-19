2.2 مليار دولار تدفقات نازحة من صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة

بلغت التدفقات النازحة من صناديق عالمية تستثمر في الأسواق الناشئة 2.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 حزيران (يونيو) الجاري، مسجلة أكبر تخارجات أسبوعية منذ الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بحسب ما ذكره بنك يو.بي.إس السويسري في مذكرة استندت إلى بيانات تدفقات الأموال من "إي.بي.إف.آر جلوبال".

ووفقا لـ"رويترز"، حفزت هذه التخارجات تسارعا في إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة بما يصل إلى 1.3 مليار دولار. وفقدت الصناديق التي تستثمر في أدوات الدين في الأسواق الناشئة أيضا 1.5 مليار دولار. وقالت "إي.بي.إف.آر جلوبال" إن صناديق الاستثمار في أسهم وأدوات دين الأسواق الناشئة شهدت أطول موجة نزوح منذ الربع الأخير من 2016.

وتضررت معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة التي تنطوي على مخاطر بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقعة، وهو ما زاد الضغوط على تلك الدول الناشئة ذات متطلبات الاقتراض المرتفعة من الخارج.

في الوقت ذاته، يبدي المستثمرون قلقهم من مخاطر نشوب حرب تجارية بسبب فرض رسوم جمركية من جانب الولايات المتحدة والصين، التي ستؤثر على الأرجح على صادرات الأسواق الناشئة والنمو العالمي.

وفي تحليل لبيانات جمعتها "إي.بي.إف.آر جلوبال" الأسبوع الماضي، أشار بنك يو.بي.إس إلى أن صناديق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فقدت 146 مليون دولار، بينما فقدت صناديق أمريكا اللاتينية 23 مليون دولار. وعلى النقيض، تلقت صناديق آسيا، باستثناء اليابان، تدفقات للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 1.05 مليار دولار.