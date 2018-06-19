اليورو يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد المخاوف التجارية والخلاف الألماني

انخفض اليورو صوب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس في الوقت الذي تصاعد فيه خطر حرب تجارية عالمية وأثر نزاع داخل الائتلاف الحكام في ألمانيا سلبا على العملة الموحدة.

وبعد أن تكبد خسارة كبيرة الأسبوع الماضي حين تبنى البنك المركزي الأوروبي لهجة تميل إلى التيسير النقدي، تراجع اليورو مجددا أمس ليتداول منخفضا 0.3 في المائة إلى 1.1576 دولار بالقرب من مستواه المنخفض المسجل في الآونة الأخيرة البالغ 1.1543 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 94.966 مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي لامسه يوم الجمعة بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إشارات على زيادة أسعار الفائدة.

وارتفع الين قليلا مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في صادرات اليابان وسط التوترات التجارية، وانخفض الدولار 0.1 في المائة إلى 110.50 ين، ليتأثر سلبا بضعف الإقبال على المخاطرة مع انخفاض الأسهم في طوكيو وتضرر الثقة جراء مزيج من التوترات التجارية وزلزال قوي ضرب مدينة أوساكا اليابانية.

وانخفضت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية على خلفية تراجع أسعار النفط الخام، وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.3181 للدولار الأمريكي بعد أن تراجع لأدنى مستوى في عام عند 1.3210 دولار كندى يوم الجمعة.

ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيرا يذكر عند 0.7443 دولار أمريكي بعد أن هبط لأدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 0.7426 دولار.

إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب بوجه عام أمس لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث أبطلت قوة الدولار أثر الدعم الآتي من استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولامس السعر الفوري للذهب 1279.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ المعدن الأصفر أضعف مستوى له منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) عندما سجل 1275.01 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم آب (أغسطس) 0.3 في المائة إلى 1281.70 دولار للأوقية، وقال دانييل هاينس المحلل لدى "إيه.إن.زد"، إن قوة الدولار الأمريكي تنال من معنويات المستثمرين في الوقت الحالي وليس أي مخاوف من نمو اقتصادي أضعف من جراء التوترات التجارية. وزادت الفضة 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 16.53 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 في المائة إلى 881.74 دولار للأوقية بعد ملامسة أقل سعر له منذ 21 أيار (مايو) في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 983.50 دولار للأوقية، وكان المعدن سجل أدنى مستوياته في نحو أسبوعين خلال الجلسة.