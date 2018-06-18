تحرك عربي واسع ضد تسيس قنوات bein القطرية للرياضة

تبنى كبار رياضيي الوطن العربي من لاعبين ومعلقين تحركا قانونيا مهما ضد مجموعة قنوات beIN SPORT القطرية في مبادرة تهدف لإيصال رسائل احتجاجية لأمين عام اتحاد كرة القدم (الفيفا) ضد القنوات القطرية، إثر تعمد مذيعيها ومعلقيها ومحلليها، إقحام التعليقات السياسية في برامجها الرياضية واستيديوهاتها التحليلية وخلال مجريات المباريات.

وأطلق القائمون على هذا التحرك رياضة بلا سياسة شعارًا لمبادرتهم، التي دعوا من خلالها جميع عشاق كرة القدم للمشاركة فيها عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني

‏ http://www.sports4everyone.org

، وتسجيل احتجاجهم على ممارسات القنوات القطرية للرفع بها إلى أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ويطلب القائمون على هذه المبادرة من (الفيفا) التحرك الجاد والفوري تجاه التسييس المفضوح الذي تمارسه مجموعة beIN SPORT في قنواتها، وتحديدًا ما بدر منها مع انطلاقة مونديال كأس العالم المقام حاليًا في روسيا بصفتها ناقلًا حصريًا للمسابقة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتكبت بذلك مخالفة نظامية تستوجب المساءلة والعقاب.

وشدد القائمون على مبادرة "رياضة بلا سياسة" على أن صمت الفيفا تجاه تجاوزات القنوات القطرية من شأنه أن يهز الثقة بالمنظمة الدولية ومبادئها، مما قد يفتح الباب واسعًا أمام تسييس الرياضة والتسييس المضاد، وهو ما قد يخرج المتعة الكروية والرياضية عن نصابها الصحيح والسليم.