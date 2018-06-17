شرطة كاليفورنيا تعرض 50 ألف دولار لحل لغز قضية منذ 27 عاما

عرض مسؤولو إنفاذ القانون في كاليفورنيا، مكافأة قدرها 50 ألف دولار للمساعدة على حل لغز مقتل محققة وأسرتها عام 1991، على أمل الاستفادة من التقدم في تقنيات الحمض النووي وفي قضية بارزة أخرى.

وقال زافيير بيسيرا مدعي كاليفورنيا العام، ودانييل هان قائد شرطة سكرامنتو، خلال الإعلان عن حدوث تقدم جديد في حل لغز مقتل مارسي جاكوبز، وزوجها وابنتها إنهما يأملان في أن يتقدم شهود جدد، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف هان في بيان "على مر السنوات، ظلت هذه القضية تمثل تحديا كبيرا لكثير من المحققين، ونظرا لما حدث من تقدم في الطب الشرعي، بدأ المحققون العاملون بوزارة العدل في كاليفورنيا العمل مجددا فيها".

وأوضح: "نأمل أنه مع مرور هذا الوقت وعرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار أن يتقدم أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذا الحادث للمساعدة على حل لغز هذه الجريمة البالغة العنف".

وتم جمع أدلة الحمض النووي "دي.إن.أيه" من مسرح الجريمة في منزل جاكوبز في سكرامنتو، لكن الشرطة امتنعت عن قول ما إذا كان المحققون يستخدمون تقنيات مشابهة لتلك، التي استخدمت في قضية "قاتل جولدن ستيت" المنفصلة في محاولة تحديد الجاني.

وكانت مارسي جاكوبز موظفة عمرها 31 عاما، في قسم خدمات الموظفين في وزارة العدل بولاية كاليفورنيا، وكانت تحضر فصولا مسائية، لكي تصبح محققة في مسرح الجرائم، عندما عثر عليها مقتولة في منزلها يوم 14 يناير 1991 هي وزوجها مايكل (33 سنة) وابنتها جيني (9 أعوام).

وساور المحققون منذ فترة طويلة اعتقاد بأن جريمة القتل هذه نفذها أكثر من مشتبه به جاؤوا إلى المنزل بحثا عن أشياء ثمينة كان أحد أصدقاء مايكل جاكوبز قد أخفاها به.