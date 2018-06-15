الإمارات تودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية

- قال مسؤول إثيوبي اليوم الجمعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية في البلد الواقع في القرن الأفريقي.

وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي أًبي أحمد مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في أديس أبابا "مليار دولار ستُودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية".

وقال شيد "الوديعة سيكون لها تأثير كبير في تخفيف نقص العملة الأجنبية في البلاد. المبلغ سيُستخدم في قطاعات اقتصادية تعطيها الحكومة أولوية".

ورغم نمو اقتصادي مرتفع، يعتمد سكان البلد الذي ليس له منفذ بحري والبالغ عددهم 100 مليون نسمة بشدة على الواردات.

ويرجع نقص حاد في العملة الصعبة إلى أسباب من بينها الإنفاق على مشاريع كبيرة للبنية التحتية مما يترك لدي الحكومة احتياطيات تعادل قيمة ما يقل عن شهرين من الواردات وفقا للتقديرات.

وقال شيد إن الإمارات وافقت أيضا على تخصيص ملياري دولار إضافيين "لاستثمارات مختلفة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت سابق إن الشيخ محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية تستمر يومين ستتضمن مباحثات حول مسائل الأمن في القرن الإفريقي والتجارة.