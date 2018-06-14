الليرة التركية تتراجع مع تجاهل السوق تعليقات إردوغان بشأن موديز

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار اليوم الخميس في تعاملات متقلبة قبل عطلة في البلاد مع تجاهل المستثمرين فيما يبدو إلى حد كبير تعليقات من الرئيس رجب طيب إردوغان وجه فيها انتقادا لاذعا إلى وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

ودأب إردوغان على وصف انتقادات وكالات التصنيف الائتماني بأنها هجوم على تركيا وقال في مقابلة في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه سيتخذ إجراء ضد موديز عقب انتخابات الرابع والعشرين من يونيو، وخفضت موديز الأسبوع الماضي تصنيفاتها لسبعة عشر بنكا تركيا قائلة إن "بيئة العمليات في تركيا تدهورت".

وبحلول الساعة (14:28 بتوقيت جرينتش) سجلت العملة التركية 4.6853 مقابل الدولار متراجعة قليلا من 4.6600 عند اِلإغلاق في الجلسة السابقة.

ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في الرابع والعشرين من الشهر الحالي في انتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي بورصة إسطنبول صعد المؤشر الرئيسي للأسهم 1.11 بالمئة ليغلق عند 94540.84 نقطة بعد جلسة تداول مختصرة.

وستكون الأسواق التركية مغلقة غدا الجمعة في عطلة في البلاد.

